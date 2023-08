Giani consegna Pegaso d'oro della Toscana a Gianni Morandi

Serata eccezionale alla manifestazione 'Mont'Alfonso Sotto le Stelle' con Gianni Morandi in un concerto da tutto esaurito con oltre 2.500 biglietti venduti. L'artista di Monghidoro, che per la prima volta in assoluto nella sua lunga e fulgida carriera si esibisce in Garfagnana, riceve il Pegaso d'oro dalle mani del presidente Eugenio Giani, alla presenza del sindaco di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) Andrea Tagliasacchi.

L'evento, sottolinea la Regione in una nota, ricade in una data speciale, l'anniversario della strage di Bologna, che il presidente della Regione vuole ricordare anche tributando il prestigioso riconoscimento all'artista bolognese.

"Tante le motivazioni che ci sono dietro questo Pegaso d'oro a un artista con la A maiuscola e a tutto tondo - spiega Giani - A Gianni Morandi vogliamo riconoscere non solo gli eccezionali meriti artistici che non hanno bisogno di spiegazioni, ma in questo caso il grande valore di aver scelto di esibirsi in Garfagnana, per la prima volta nella sua carriera, in un luogo che seppur non facilmente accessibile, ha raccolto più di 2.500 persone, e che ha dimostrato così da un lato il suo coraggio e dall'altro la forza del suo carisma e della sua arte".



