Controlli a distributori a Prato e provincia, 8 irregolari su 12

Nell'ambito di controlli ai distributori di carburante, per vigilare sul rispetto delle regole di funzionamento dei sistemi di erogazione, sulla qualità del prodotto venduto e sulla trasparenza dei prezzi praticati al consumatore finale, la Guardia di finanza ha effettuato ispezioni in 12 impianti nei comuni di Prato e provincia, rilevando irregolarità in 8 di essi.

Le violazioni riscontrate, si spiega dalle Fiamme gialle pratesi in una nota, "hanno riguardato l'omessa comunicazione al ministero dello Sviluppo economico dei prezzi praticati dal distributore e varie irregolarità nella pubblicizzazione dei prezzi, ivi compresa l'indicazione nei cartelli stradali di prezzi diversi da quelli poi erogati all'atto del rifornimento, oltre all'utilizzo di cartellonistica specifica non conforme o non 'pienamente visibile' dalla carreggiata. È stata, inoltre, oggetto di controllo la corretta erogazione dei carburanti, sia da un punto di vista quantitativo che da un punto di vista qualitativo, attraverso la misurazione della esatta quantità di carburante erogato e le analisi su campioni di prodotti petroliferi prelevati dai distributori.



