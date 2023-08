'Wolakota' a Firenze, evento di amicizia coi Lakota Sioux

Un'esposizione museale etnografico-antropologica a Firenze con le collezioni di manufatti originari dei popoli indiani. È una delle novità di Wolakota, evento che si svolge a Firenze dal 4 al 30 settembre: si tratta di un incontro tra le istituzioni italiane e i componenti della nazione Lakota e Dakota, Sud Dakota. Wolakota è organizzato dall'associazione culturale Wambli Gleska con la Città metropolitana di Firenze e il Club Unesco Firenze.

Si potrà vedere l'esposizione, si legge in una nota, a Palazzo Medici Riccardi in modo da celebrare l'anniversario della ratifica della firma del protocollo di amicizia che, per la prima volta nella storia, ricorda il genocidio di oltre 70 milioni di indigeni nordamericani e dei Lakota Sioux.

Il 10 settembre è in programma un altro appuntamento sul lago Trasimeno: l'attore nativo americano Mr Brings Plenty e Alessandro Martire presenteranno la relazione tra i popoli nativi americani e la Nazione del Bisonte.

Il 30 settembre al Grand Hotel Mediterraneo di Firenze andrà in scena una commedia teatrale dei burattini dal titolo Sandrone & Fagiolino e gli Indiani Sioux.

"È un'iniziativa decisiva di memoria e amicizia - sottolinea Letizia Perini, consigliera delegata alla cultura - che intende esprimere nuovi momenti di condivisione nello spirito di fratellanza e collaborazione internazionale che la Toscana e l'Italia intrattengono ormai dal lontano 1988 con la Nazione dei Lakota Sioux".



