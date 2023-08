In pullman con un milione di euro, denunciato corriere di valuta

Viaggiava con oltre un milione di euro in contanti, in tagli da 50, 20 e 10 euro, nascosto all'interno di due borsoni. E' quanto scoperto dalla guardia di finanza a Firenze, grazie anche al fiuto di un 'cashdog', un'unità cinofila antivaluta, nel corso di un controllo ad un autobus proveniente da Catania e diretto ad Aosta, in partenza dall'autostazione di Villa Costanza a Scandicci (Firenze). Per i reati di riciclaggio e ricettazione i militari hanno denunciato la proprietaria dei due borsoni, una passeggera di origine cinese ma residente in Italia, considerata una 'cash courier', un corriere di valuta.

La somma è stata sequestrata. La donna era in evidente stato di agitazione e non ha giustificato in modo esaustivo il possesso di una tale ammontare di denaro.



