Furti, rissa e fastidi ai bagnanti in spiaggia a Viareggio

Ancora tensioni a Viareggio alla spiaggia vicina al Molo da parte degli stessi quattro maghrebini denunciati domenica sera per resistenza alla polizia che li stava fermando come sospettati di essere gli autori di furti ai bagnanti. I quattro, rilasciati a piede libero dal commissariato, domenica sera e l'intera giornata di lunedì sono tornati ad infastidire cittadini, vacanzieri e titolari degli stabilimenti balneari. Hanno messo a segno un altro furto in spiaggia e poi il gruppo di stranieri ha iniziato per qualche motivo a picchiarsi fra loro, tanto che è stato necessario l'intervento di polizia e carabinieri che hanno agito di fronte ai turisti.

La cittadinanza è allarmata da questi episodi e chiede una presenza fissa delle forze dell'ordine e dei militari della capitaneria di porto sul tratto di spiaggia libera vicina al molo dove ormai questi stranieri hanno messo la loro base fissa giorno e notte. C'è paura ed esasperazione con il timore che la situazione possa degenerare per il ripetersi di questi episodi ormai sempre più frequenti.

Anche i consiglieri comunali della Lega a Viareggio intervengono con una nota sulla questione chiedendo al prefetto di Lucca e al sindaco di trovare una soluzione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA