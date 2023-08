Cori dal mondo al 71/o Concorso Polifonico internazionale Arezzo

Dal 22 al 26 agosto torna il Concorso Polifonico Internazionale Guido d'Arezzo, la rassegna per cori che segna la sua 71/a edizione. Saranno sei giorni di concerti, concorsi, workshop e approfondimento sul mondo della coralità a livello internazionale. In concorso 13 cori. Sono Hots Abesbatza dei Paesi Baschi (Spagna), The Archipelago Singers Tangerang Selatan (Indonesia), Vu-Kamerkoor di Amsterdam (Paesi Bassi), Coro da Camera di Torino, Coro Musicanova di Roma, Palawan State University Singers, Puerto Princesa City - Filippine Coro de Dones de la Universidad de Ia Islas Baleares (Spagna), Coro Feminino do Conservatório do Vale Suousa (Portogallo), Rondò Vocal Ensemble di Wrocław (Polonia), Evoke di Londra, Lund Academic Choir di Lund (Svezia), New Dublin Voices (Irlanda), Madrid Youth Choir.

"Il Polifonico occupa un posto privilegiato per storia, tradizione, vocazione primaria - dichiara il sindaco, e presidente della Fondazione Guido d'Arezzo, Alessandro Ghinelli -, caratterizzando ormai da oltre sette decenni il nostro panorama musicale e artistico con le voci più belle, capaci di offrire un ventaglio incomparabile di repertori, stili, autori, ispirato ad una rigorosa ricerca interpretativa. La prossima si annuncia ancora una edizione di altissima qualità, a conferma di una manifestazione che si distingue per unicità in Italia e nel mondo".

La giuria sarà formata da Brady Allred (Stati Uniti), Toh Ban Sheng (Singapore), Ambrož Čopi (Slovenia), Petra Grassi (Italia), Ko Matsushita (Giappone), Piero Monti (Italia), Mats Nilsson (Svezia).



