Caretta caretta, sesta nidificazione all'isola d'Elba

Nuova e sesta nidificazione di tartaruga marina quest'anno all'Elba (Livorno): come spiega Legambiente arcipelago toscano la Caretta caretta "ha scelto uno dei posti più romantici dell'isola, la spiaggia della leggenda dell'Innamorata, nel comune di Capoliveri".

La tartaruga, approdata all'Innamorata intorno alle 22, "un po' spaesata, ha fatto ben tre tentativi di nidificazione di seguito", tentando anche "di risalire lungo la strada di accesso alla spiaggia. Alla fine, per depositare le sue preziose uova, ha scelto un tratto di spiaggia che ha ritenuto più appartato, accanto a un telo verde, a un ombrellone e ai massi di protezione del parcheggio". Poi è tornata in mare. Alla deposizione ha assistito una piccola folla radunatasi - senza disturbare l'animale - nel parcheggio sovrastante.

Contestualmente è scattata la segnalazione, da parte di una turista, alla Capitaneria di porto e poi di conseguenza ad Arpat e Legambiente intervenuta con i suoi volontari "per consentire che la nidificazione avvenisse senza disturbi, ma questa volta, a differenza di altre, il comportamento di chi assisteva a questa nuova 'impossibile' nidificazione è stato esemplare". Si è attivato anche il sindaco di Capoliveri Valter Montagna che ha mobilitato la protezione civile comunale per la prima messa in sicurezza del nido. Per l'Elba il 2023 è un anno da record per i nidi di Caretta caretta: sono in totale sei, a Galenzana, Marina di Campo e Fetovaia nel comune di Campo nell'Elba, a Lacona e Innamorata a Capoliveri e nella spiaggia del Capitanino a Marciana Marina. Le schiuse sono previste tra l'inizio di agosto e metà settembre. Legambiente cerca volontari per pattugliare e sorvegliare i nidi.



