Orizzonti Verticali S.Gimignano esplorano metamorfosi in cultura

Teatro, danza, incontri, performance, installazioni e presentazione di libri: sono tante e varie le iniziative a San Gimignano (Siena) per Orizzonti Verticali - Arti sceniche in cantiere, festival breve concentrato dal 3 al 5 agosto all'ombra delle torri che fanno definire la località la 'Manhattan del Medioevo'. Orizzonti Verticali quest'anno è dedicato al tema della velocità della trasformazione, della metamorfosi in atto della cultura contemporanea.

I tre eventi principali in cartellone sono: 'Peaceful Places' di Margherita Landi e Agnese Lanza, il 3 agosto dalle 19 alle 21 in piazza del Duomo; lo spettacolo 'Apocatastasi' di Teatro Akropolis (Genova), il 4 agosto nel Palazzo della Propositura, che mostra con il linguaggio del mito, e negando il principio di identità, l'immagine della nascita e della rinascita, la natura oscura di un processo di trasformazione continuamente in atto (agli spettatori vengono forniti dei visori); chiuderà il 5 agosto, alle 21.30 in piazza Pecori, un concerto per quattro violoncelli dell'Accademia Musicale Chigiana diretto dal maestro Antonio Meneses.

Altri momenti il 4 e 5 agosto alla Galleria Continua con gli incontri con gli artisti Margherita Landi e Agnese Lanza (4 agosto) e gli artisti di Teatro Akropolis (5 agosto). Inoltre dal 3 al 5 agosto è attiva la pedana-installazione 'Sentieri di carta' che si concretizzerà al termine dei tre giorni in un'opera collettiva frutto dei singoli contributi dei partecipanti con scritti, pensieri, disegni.

Sempre tutti i giorni si svolgerà la performance di danza contemporanea 'Bianchi sentieri - Aurora'.



