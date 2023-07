Furti in spiaggia a Viareggio: bagnanti e agenti li bloccano

Un furto in spiaggia, il muro di folla che blocca la loro fuga, poi la violenta resistenza ai poliziotti delle Volanti che li fermano in Passeggiata. Così un parapiglia sul lungomare di Viareggio dove il commissariato ha poi denunciato all'autorità giudiziaria quattro maghrebini tra i 20 e i 30 anni per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Uno per scappare ha tentato di spruzzare spray urticante in faccia agli agenti. Una donna nella concitazione si è sentita male ed è stata portata in ambulanza all'ospedale della Versilia.

La vicenda, di cui riferisce oggi la questura di Lucca, risale a domenica nel tardo pomeriggio quando al 112 è arrivata una richiesta da parte di una turista che aveva subito il furto in spiaggia del portafogli, compresa la carta di credito. La donna riferiva pure che i ladri avevano appena effettuato una spesa in un negozio in passeggiata e che al momento si trovavano nei pressi del Molo.

Un equipaggio della Squadra Volante ha individuato, grazie anche alle segnalazioni di numerosi bagnanti, i quattro soggetti che hanno provato a scappare ma si sono imbattuti nel flusso di persone in uscita dal Beach Stadium. I quattro venivano così bloccati dai bagnanti e dagli agenti a cui si opponevano con forza. Solo la risolutezza degli agenti, con l'ausilio di una pattuglia dei carabinieri, permetteva di portare i quattro in commissariato. Le indagini proseguono sui furti che i quattro sono accusati di aver commesso in spiaggia. Ci sono stati attimi di tensione sia in spiaggia che in Passeggiata.



