Fiorentina: Nico Gonzalez, Viola Park è un altro mondo

'Il Viola Park è un altro mondo,, hanno fatto un lavoro perfetto, mi aspetto tanto dalla prossima stagione, magari raggiungere le finali in coppa come l'anno scorso''. Così Nico Gonzalez attraverso i canali della Fiorentina. L'esterno argentino ha ripreso ad allenarsi all'inizio della passata settimana, dopo un periodo di vacanzE, e ancora non ha disputato neppure uno spezzone nelle amichevoli disputate dalla sua squadra. Vincenzo Italiano deciderà solo domani dopo l'allenamento mattutino se convocarlo per il test in programma alle 20,25 a Grosseto, il primo aperto ai tifosi dopo quelli disputati con la Primavera, il Parma e il Catanzaro a porte chiuse all'interno del Viola Park.

Per l'amichevole di domani (ore 20,45, diretta sul sito ufficiale viola) si annuncia il tutto esaurito allo stadio Zecchini: come comunicato dalla società locale, verrà riaperta per l'occasione anche la gradinata per una capienza di altri 1500 spettatori: il nulla osta da parte da parte della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacola è arrivato in queste ore. Per la Fiorentina sarà la prima gara in questa settimana che poi sabato e domenica la vedrà impegnata in Inghilterra, a Newcastle, nel quadrangolare 'Sela Cup' al quale parteciperanno, oltre alla formazione di casa, anche Nizza e Villarreal.

Intanto sul fronte mercato è atteso l'arrivo del centrocampista argentino con passaporto italiano Gino Infantino, classe 2003, proveniente dal Rosario Central: un investimento per circa 3 milioni più una percentuale sulla futura rivendita mentre per il giocatore è pronto un contratto fino al 2028.





