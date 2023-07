Parcheggia l'auto in spiaggia, necessario intervento dei Vvf

Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco in supporto alla polizia municipale per rimuovere un'auto, una Bmw, trovata questa mattina sulla spiaggia del Sale a Livorno. Lo rende noto il Comune di Livorno che, riguardo all'accaduto, parla di "totale spregio alle regole della circolazione ma anche e soprattutto dell'ambiente".

La polizia municipale, si spiega, "è intervenuta di prima mattina provando a far rimuovere l'auto con i carri attrezzi convenzionati con il Comune, ma fino alle 10, e senza il supporto dei vigili del fuoco non è stato possibile concludere le operazioni di rimozione". Alla proprietaria della vettura la polizia municipale, si spiega ancora, "ha fatto un accertamento per occupazione suolo demaniale con veicolo ai sensi del Codice della navigazione art.1161", punito con una sanzione da 103 a 206 euro.



