Veronesi in Calabria attacca la Bohème di Torre del Lago

Il direttore d'orchestra Alberto Veronesi questa sera sarà in Calabria, a Vibo Valentia mentre a Torre del Lago (Lucca) andrà in scena la replica della Bohème del Festival Pucciniano, diretta da Manlio Benzi. Quest'ultimo è stato scelto dalla Fondazione del Pucciniano dopo la decisione di allontanare Veronesi per le repliche a seguito di quanto accaduto il 14 luglio, serata di apertura del Fetsival di Torre del Lago quando aveva diretto la Bohème con gli occhi bendati in segno di protesta contro l'allestimento del regista francese Christophe Gayral e dello scenografo Christophe Ouvrard.

"Il 29 luglio, giorno della mia Bohème a Torre del Lago, ho organizzato una Traviata nella città di Fausto Torrefranca, il grande accusatore di Puccini, qui nella veste di accusatore di Cristoph Gayral - spiega in una nota Veronesi -. A Vibo Valentia, con una orchestra di giovani straordinari, con mezzi ridicoli rispetto ai Festival Pucciniano, dirigerò, gratuitamente, alle 21 una Traviata dove l'orchestra, i cantanti, gli attori e anche il pubblico si presenteranno con una benda sugli occhi, che rappresenta la selva oscura nella quale è immerso il teatro d'opera italiano". Poi Veronesi lancia un appello al ministro Gennaro Sangiuliano: "Torniamo ai giovani che devono studiare e lavorare. Basta spendere milioni di euro per allestimenti teatrali il cui obiettivo è ridicolizzare i testi degli autori, promuovendo la carriera di registi che pagati come star del cinema durano solo due o tre stagioni e poi vengono dimenticati".



