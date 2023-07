La pianista Kravtchenko apre stagione Concerti di Pieve a Elici

La famosa pianista Anna Kravtchenko apre il 30 luglio la stagione dei Concerti di Pieve a Elici, nella chiesa di San Pantaleone sulle colline di Massarosa (Lucca), in Versilia.

Impostasi nel panorama internazionale a soli 16 anni, spiega una nota, con il primo premio al Concorso Ferruccio Busoni, Kravtchenko nel corso della sua carriera ha suonato per le maggiori istituzioni musicali europee, anche con importanti orchestre. Dopo essersi esibita a Lucca nell'estate del 2021, la pianista torna a Pieve a Elici, nell'ambito della 56/a edizione della manifestazione promossa dall'Associazione musicale lucchese, e presenta un programma che include la "luminosa" Sonata in mi maggiore Hob. XVI:13 di Haydn e Carnaval op.9 di Schumann. Nel secondo tempo del concerto, verranno eseguite anche Le stagioni di Čajkovskij, 12 brani dedicati ai mesi dell'anno, ognuno dei quali è introdotto da un sottotitolo e da un verso d'accompagnamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA