Incursioni parallele, all'Elba opere della Gam di Roma

Venti capolavori di artisti che hanno segnato la storia dell'arte tra la fine dell'800 e l'inizio del '900 e che hanno avuto un legame con l'isola d'Elba: Vincenzo Ciardo, Antonio Ciseri, Giovanni Fattori, Edoardo Gordigiani, Llewellyn Lloyd, Plinio Nomellini, Telemaco Signorini. È Incursioni parallele, mostra di opere appartenenti sia alla collezione della Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea di Roma sia alla collezione della Pinacoteca Foresiana di Portoferraio (Livorno) dove l'esposizione, a cura di Valentina Anselmi e Giovanna Coltelli, è ospitata fino al 5 novembre.

C'è un'apparente contraddizione nel titolo, spiegano gli organizzatori: "Se, nella loro equidistanza, le rette non si incontrano mai, l'incursione ha invece un'accezione opposta, quella di un vero e proprio scontro. E tuttavia, in questo contesto di apparente inconciliabilità dei due termini, si instaura un rapporto dialogico, uno scambio reciproco che fa dell'arte l'ideatrice di una traversata verso un nuovo punto di vista della sua storia, almeno di quella approdata all'Isola d'Elba. Come novelle pirate, le curatrici, entrambe elbane, si sono tuffate nei depositi dei musei in cui lavorano alla ricerca del tesoro. Il bottino raccolto è stato meticolosamente selezionato in parallelo. Sono stati scelti e messi in relazione artisti che hanno appunto segnato la storia dell'arte tra la fine dell'800 e l'inizio del '900 e che hanno avuto un legame" con la maggiore delle isole dell'Arcipelago toscano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA