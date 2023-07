In Versilia viaggio attraverso i capolavori di Simi

Nel ricco panorama culturale della Versilia spicca una grande rassegna che celebra il maestro dell'Ottocento italiano Filadelfo Simi, nel centenario della sua scomparsa. 'Filadelfo Simi. Parigi Firenze e La Versilia. Il viaggio della vita' è il titolo della mostra che la città di Seravezza, la Fondazione Terre Medicee e la Comunità di Levigliani dedicano al pittore, presentandolo sotto una nuova luce.

La rassegna, che ospita oltre 50 opere tra cui capolavori come il doppio ritratto dedicato ai genitori, la Ragazza in giallo e Reverie, vuole dare risalto al periodo francese dell'artista, in particolare ai suoi legami con il mondo del marmo e della scultura e ai suoi soggiorni in Versilia. La grande rassegna dei ritratti si inaugura il 30 luglio in 3 sedi diverse: le Scuderie Granducali e Palazzo Rossetti a Seravezza e Palazzo Simi di Levigliani, luogo di nascita dell'artista; la mostra resterà aperta al pubblico dal 31 luglio al 22 ottobre.

Da Parigi a Madrid, le esperienze e gli studi, le visite ai musei più importanti, la partecipazione alle ricerche artistiche nei cenacoli internazionali furono fondamentali per l'artista, che si trasferì nello studio di pittura immerso nei boschi sulle alture apuane. Come d'uso tra i pittori dell'epoca, Simi si dedicò anche al Grand Tour, passando dalla Svizzera e viaggiando in Italia fino in Umbria, dove si trattenne colpito dal paesaggio ricco di vegetazione che riportò nei suoi dipinti, in particolare quelli della Valle del fiume Nera e delle cascate delle Marmore. Nel 1886 frequentò la Versilia dividendosi tra Stazzema e Seravezza, dove conobbe Adelaide de Beani che divenne sua moglie e modella di molte opere. Nella quiete dei boschi, nella vita rurale e nel contatto con i lavoratori della terra, che divennero eccellenti modelli, trovò l'ispirazione per la ricca produzione dei lavori che lo resero famoso e che in parte oggi ritroviamo nella mostra: Le parche, Il sospetto, Il riflesso, Il pensiero,Fior di Vitalba, Ragazza in giallo e Reverie.



