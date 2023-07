Firenze, in beneficenza oggetti smarriti e non restituiti

A Firenze gli oggetti smarriti, trovati, ma non restituiti nell'arco dei 15 mesi previsti dalla legge, saranno donati alle associazioni di volontariato: lo prevede la proposta di aggiornamento al regolamento comunale contenuta in una delibera dell'assessore alle partecipate Giovanni Bettarini. Solo nel 2022 sono stati recuperati 9.200 oggetti smarriti, gestiti dalla partecipata Sas (Servizi alla Strada): tuttavia solo il 35% degli oggetti portati al deposito è stato poi restituito ai proprietari. Questi oggetti, tra cui abiti, ombrelli, zaini scolastici, occhiali, borse, valige, telefonini, orologi o macchine fotografiche, fino a ora venivano mandati al macero.

Con una delibera di giunta, spiega Palazzo Vecchio in una nota, saranno individuate le tipologie di beni da donare, e dati indirizzi agli uffici sui criteri di individuazione dei soggetti beneficiari senza scopo di lucro operanti nel Terzo settore, o in via generale a soggetti senza finalità di lucro che esercitino attività sociali, educative, culturali, sportive.

Alcuni beni potranno essere destinati alla vendita: il ricavato sarà devoluto a progetti di natura sociale. "Invece di mandare al macero quintali di oggetti non rivendicati da nessuno, abbiamo deciso il possibile riutilizzo a fini benefici", afferma Bettarini. "Il nostro obiettivo resta quello di incrementare la percentuale di successo - commenta il presidente di Sas Marco Semplici -, cioè di coloro che ritrovano il proprio oggetto smarrito, ma siamo anche consapevoli che non verrà mai raggiunto il 100%, e a maggior ragione è importante che sia stata individuata una prospettiva per dare nuova vita ad oggetti strategici soprattutto per le associazioni del Terzo settore che hanno bisogno sempre di supporto".



