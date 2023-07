Accoltella in volto un passeggero sulla tramvia e scappa

Accoltella un passeggero sulla tramvia a Firenze e scappa. Il malcapitato è un italiano, 38 anni, finito all'ospedale fiorentino di Careggi per una ferita al volto con una prognosi di 20 giorni. L'aggressione è avvenuta la notte scorsa intorno alle 2, a bordo della linea T1 che procedeva in direzione Careggi.

L'aggressore, pare uno straniero, secondo quanto ricostruito, è inciampato sul 38enne, ha estratto dalla tasca del pantalone un tagliacarte e lo ha ferito allo zigomo. In quel frangente, il convoglio ha fatto tappa alla fermata Strozzi Fallaci e l'aggressore si è allontanato di corsa. Il ferito ha chiamato il 118. La centrale di primo soccorso ha avvisato la polizia che indaga sull'accaduto. Sul posto è intervenuta una volante, ma ormai l'aggressore si era dileguato.



