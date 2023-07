Turismo, 710mila pernottamenti in Toscana per questo weekend

Per l'ultimo weekend di luglio (28-30) in Toscana sono previsti 710mila pernottamenti. È quanto annuncia Confesercenti Toscana, sulla base di un'indagine realizzata dal Centro studi turistici di Firenze. "Stiamo registrando numeri positivi per l'estate 2023 - afferma Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana -, ma rispetto alle previsioni fatte, le località costiere, pur essendo le mete più gettonate, registrano il tutto esaurito solo nei weekend, con segnali di rallentamento durante la Settimana".

Le richieste di prenotazione, spiega una nota, si sono concentrate verso le strutture delle località costiere dove i tassi di saturazione hanno raggiunto valori medi del 93%. Ottime aspettative anche per le strutture delle località di montagna (82%) e del termale (79%), mentre rispetto allo stesso weekend del 2022 la saturazione delle camere nelle città d'arte (82%) e nelle località di campagna/collina (89%) registrano una lieve flessione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA