Lesioni in cornicione Duomo Siena,intervento concluso in un mese

Intervento di somma urgenza sul Cornicione dei Papi, nel Duomo di Siena, dopo la scoperta di lesioni. Lo rende noto l'Opera metropolitana di Siena, che sovrintende alla cattedrale, spiegando che "dopo sole quattro settimane" di lavori, iniziati il 29 giugno, "con lo smontaggio del ponteggio, è stato possibile restituire ai cittadini e ai visitatori pienamente funzionante e sicura" la Cattedrale che è comunque sempre rimasta aperta.

"Un accurato intervento di consolidamento e restauro strutturale degli elementi lapidei lesionati del Cornicione dei Papi - si spiega dall'Opera Metropolitana -, portato a termine in così breve tempo, attesta la competenza, la capacità e la passione con la quale tutto il personale adempie alle finalità di conservazione, manutenzione e restauro di beni di incommensurabile valore artistico e religioso". Le lesioni erano state scoperte, riferisce l'Opera, "durante alcune attività di ispezione in quota, effettuate in Cattedrale nello scorso mese giugno, in un tratto del Cornicione dei Papi posto nella zona del Presbiterio": nonostante "lo strato di polvere, è stata individuata una zona caratterizzata da numerose lesioni a carico di due lastre in travertino, e da altre più piccole: un danno da non sottovalutare, anche se sostanzialmente circoscritto".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA