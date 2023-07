In 10mila a Lajatico per il Teatro del Silenzio di Bocelli

Prima serata il 27 luglio, con il tutto esaurito, per la 18/a edizione del Teatro del Silenzio di Andrea Bocelli dal titolo Mariposa, prodotto e organizzato da City Sound & Events. Diecimila persone hanno assistito allo show nel contesto naturale delle colline di Lajatico (Pisa). Insieme a Bocelli, sul palco si sono esibiti Emma che ha duettato Besame Mucho e Can't Help Falling In Love, Giovanni Caccamo, che ha cantato Il Cambiamento e La Cura, Luca Michieletti, uno dei più brillanti baritoni del panorama lirico moderno, Loren Allred, la voce nascosta della colonna sonora di The Greatest Showman e Sara Cortolezzis, soprano che ha vinto il concorso internazionale voci Verdiane Città di Busseto (2022). A dirigere l'orchestra del conservatorio Luigi Boccherini di Lucca Carlo Bernini. Sul palco del suggestivo teatro ha dominato Mariposa de la Vida, scultura in acciaio dello scultore uruguayano Pablo Atchugarry, dalle forme tese e allungate, la cui superficie riflette l'ambiente circostante, in una commistione iridescente tra opera e paesaggio. Alcuni dei costumi di scena sono stati realizzati con l'ausilio del progetto Scart del gruppo Hera, che da oltre 20 anni trasforma i rifiuti che transitano nei suoi impianti di stoccaggio e trattamento in prodotti artistici e di design. Il 29 luglio replica dello spettacolo, in coincidenza tra l'altro della prima delle due giornate dell'edizione 2023 di Celebrity adventures, evento benefico per raccogliere fondi a favore della Fondazione Andrea Bocelli che si aprirà con una cena per proseguire poi con il Teatro del Silenzio. Il secondo appuntamento di Celebrity adventures il 31 luglio, nella villa di Bocelli al Forte dei Marmi (Lucca), con una serata che avrà come tema 'The Greatest Showman', sarà condotta da Kris Reichert e ospiterà l'asta benefica.



