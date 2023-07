Eco-restauro per murale Mammuth di Rebibbia di Zerocalcare

Restyling 'green' con eco pitture, affidato all'artista carrarese Maria Bressan, in arte Rosmunda, dello storico murale di Zerocalcare a Roma, il Mammuth di Rebibbia, a quasi 10 anni dalla sua realizzazione. L'opera è stata restaurata con l'utilizzo di pitture ecosostenibili, spiega una nota, che trasformano gli agenti inquinanti (come ossidi di azoto e zolfo, benzene, formaldeide e monossido di carbonio) in molecole di sale.

L'intervento segna una nuova sfida per l'arte e per Yourban 2030, associazione no profit promotrice del progetto insieme ad Atac, e si inserisce nel contesto della promozione di Carrara (Massa Carrara come città creativa Unesco). L'operazione segna anche una nuova visione artistica di intervento di 'restauro' murales, ossia quella che vede l'impiego e quindi la trasformazione delle opere già esistenti in eco-murales, sostenibili e dall'evidente impronta verde.

Maria Bressan in arte Rosmunda, muralista ed illustratrice italiana che vive e lavora a Carrara (Massa Carrara), in Toscana, e ha molto a cuore tematiche sociali ed ambientali. La sua ricerca è improntata sul rapporto tra uomo e natura. Dal 2018 ha realizzato numerosi murales tra Italia e Spagna e crede fermamente che la street art sia un efficace strumento per creare appartenenza risollevando luoghi e persone dal degrado.

"Dopo aver lanciato l'idea di eco-murales dai muri di Roma, oggi dal Mammuth di Rebibbia vogliamo far partire una nuova idea di intervento di restauro rivolto ai murales, opere d'arte pubblica e urbana alle quali la capitale e altre città italiane si sono rivolte negli ultimi decenni", spiega Veronica De Angelis, fondatrice e presidente di Yourban 2030. Lo storico murales nel piazzale della Metro Rebibbia è stato realizzato nel 2014 da Zerocalcare nell'ambito della collaborazione tra Atac e Aie, Associazione italiana editori, in occasione della 13ma edizione di Più Libri Più liberi, Fiera della piccola e media editoria, e con la curatela di 999 Contemporary.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA