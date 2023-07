Avati, Cottarelli e Viola protagonisti a Capalbio libri

Pupi Avati, Carlo Cottarelli e Antonella Viola sono alcuni degli autori protagonisti della 17/a edizione di Capalbio libri, il festival su 'Il piacere di leggere. In piazza. In rete' che si terrà dall'1 all'8 agosto con presentazioni di libri e interviste. Tra gli ospiti di questa edizione, che propone una nuova location in piazza dei Pini a Capalbio, i ministri Guido Crosetto ed Eugenia Maria Roccella. In programma anche un'anteprima, il 30 luglio, con la presentazione del libro di Stefano Lucchini e Andrea Zoppini 'Il futuro delle banche. Vigilanza e regolazione nell'Unione bancaria europea' e poi il concerto della The Scoop Jazz Band, un gruppo di giornalisti e musicisti uniti dalla passione del jazz e del blues. I protagonisti della rassegna sono gli ospiti che presenteranno l'ultimo libro pubblicato come Roberto Arditti, Matteo B.Bianchi, Luigi Bisignani e Paolo Madron, Maria Grazia Calandrone, Silvia Grassi e Roberto Iadicicco, Ferdinando Adornato, Luca Berretta, Roberto Napoletano. Tra gli ospiti dei vari appuntamenti ci sono Piero Fassino, Gaetano Miccichè, Elisabetta Mondello, Eugenio Giani, Giorgio La Malfa e Franco Bechis.

"Capalbio libri torna con tutta la sua importanza per il piacere di leggere in piazza e in rete - ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani -. L'edizione di quest'anno poi è particolarmente ricca, con tanti autori di primissimo livello nel panorama nazionale e un calendario di sicuro richiamo in uno dei luoghi più belli della nostra Toscana". "Capalbio Libri ancora una volta - dichiara il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini, - si conferma assoluto protagonista del palinsesto culturale capalbiese. Andrea Zagami e tutta l'organizzazione della kermesse porteranno anche quest'anno autori e ospiti di altissimo profilo nazionale e internazionale, impreziosendo notevolmente l'estate dei nostri cittadini e dei turisti".





