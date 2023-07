Anci Toscana, con revisione Pnrr taglio di 600 mln a Comuni

Dai primi calcoli di Anci Toscana la revisione del Pnrr significherebbe per la Toscana un taglio di circa 600 milioni: per gli interventi sulla valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni si tratterebbe di 227,35 sui 240,9 milioni previsti per finanziare i 1410 progetti in corso; per la rigenerazione urbana il taglio sarebbe di 306,9 milioni su 355,7 milioni per 199 progetti; per i piani urbani integrati di 53 milioni su 64 milioni per i 16 progetti; per le aree interne sarebbero 13,3 milioni sui 14,3 totali per i 28 progetti.

"Come ormai tutti sappiamo e come dicono i dati, i Comuni sono le sole amministrazioni pubbliche che stanno spendendo presto e bene le opere del Pnrr; in molti casi le hanno addirittura già realizzate - commenta il presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni -. E dunque siamo davvero molto preoccupati per le conseguenze che potrebbe avere lo 'storno' delle risorse annunciato dal governo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA