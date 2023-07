In Toscana 366 nuovi casi Covid e 7 decessi in una settimana

Sono 366 i nuovi casi di Covid registrati in Toscana negli ultimi sette giorni. Purtroppo si registrano altri sette decessi: tre uomini e quattro donne, età media di 88 anni, residenti uno nella provincia di Arezzo, tre a Siena e tre a Grosseto e che portano il totale dall'inizio dell'epidemia a 11.955.

A oggi sono ricoverate in ospedale 53 persone, sei in meno rispetto alla settimana precedente (meno 10,2%), di cui nessuno, stabili, si trova in terapia intensiva. In 2.067 risultano ancora positivi. I guariti crescono dello 0,02% (349 persone) e raggiungono quota 1.594.493 (99,1% dei casi totali). In 2.014 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (16 in più rispetto alla settimana precedente, più 0,8%).

Per quanto riguarda l'andamento per provincia Firenze registra 101 casi in più rispetto alla settimana precedente, Prato 24, Pistoia 15, Massa-Carrara 26, Lucca 32, Pisa 50, Livorno 27, Arezzo 21, Siena 52, Grosseto 18.



