Fiamme in appartamento a Viareggio, 6 in ospedale

Un incendio si è sviluppato in un appartamento adibito a 'casa vacanza' sul lungomare di Viareggio (Lucca), sei persone, di cui due bambini, sono state trasportate per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale Versilia per avere inalato del fumo.

Si tratta di due adulti in codice giallo, due adulti in codice verde e due bimbi sempre in codice verde. Sul posto, nella serata di ieri, sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme, la polizia municipale, i carabinieri, l'automedica e due ambulanze della Croce verde e Croce rossa di Viareggio.

E' stato chiuso in parte il viale a mare per consentire le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco.



