Cade dal tetto della ditta, 46enne muore in Versilia

Un uomo di 46 anni è morto stamani dopo essere caduto dal tetto di una ditta a Pontenuovo, nel comune di Pietrasanta, in Versilia (Lucca): la vittima è precipitata da un'altezza di circa 9 metri.

L'incidente è avvenuto all'interno della ditta Savema marmi e graniti: da quanto appreso il 46enne era un dipendente di un'azienda edile. Da quanto spiegato l'uomo è salito con cestello sulla copertura del capannone per un intervento manutentivo e sembra che il tetto si sia poi sfondato. I soccorritori, giunti immediatamente sul posto, lo hanno trovato in arresto cardiaco e hanno tentato tutte le manovre rianimatorie, ma non c'è stato niente da fare. Sono intervenute l'automedica nord e l'ambulanza della Misericordia di Viareggio, oltre al personale dell'Usl per la prevenzione igiene e sicurezza sui posti di lavoro ed i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso, oltre rappresentanti della Cgil.

