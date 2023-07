A Piombino nube polvere per demolizioni acciaieria, Jsw si scusa

Una grossa nuvola di polvere, dovuta alle demolizioni di un capannone dell'area a caldo dell'acciaieria Jsw, complice anche il vento che ieri ha sferzato Piombino (Livorno) ha invaso parte dell'abitato e delle attività di via Porto Vecchio provocando il risentimento dei residenti delle aziende vicine e del sindaco Francesco Ferrari che ha definito inaccettabile l'accaduto. "Le opere di smantellamento - ha detto il sindaco - sono necessarie ma il rispetto delle normative a tutela della salute pubblica e dell'ambiente è un'assoluta priorità. Abbiamo immediatamente contattato gli enti preposti per i dovuti controlli e la verifica del rispetto delle normative".

Il Comune ha poi annunciato un esposto, altrettanto hanno fatto le segreterie livornesi di Fim-Fiom-Uilm con gli Rls Jsw e Piombino Logistics, spiegando che avevano lanciato allarmi, purtroppo inascoltati, sui lavori di demolizione, ritenendo che "stessero avvenendo in maniera approssimativa e non garantissero il rispetto delle norme su ambiente e sicurezza".

Un comunicato di scuse è stato diramato da parte di Jsw Italy a firma del vicepresidente esecutivo Marco Carrai, spiegando di aver "immediatamente contestato il fatto alla società appaltatrice F&R che, per dovere di cronaca, si associa alle scuse e assicura, in stretto contatto con tutti gli Enti di vigilanza, la massima professionalità per il proseguo delle operazioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA