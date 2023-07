A Livorno cinema protagonista alla 38/a edizione Effetto Venezia

Sarà dedicata al cinema, con titolo 'Il cinema è la città', la 38/a edizione di Effetto Venezia 2023, la kermesse estiva, in programma a Livorno dal 2 al 6 agosto con spettacoli musicali, teatrali e di strada, mostre, workshop e serate di talk. Tra gli ospiti della rassegna ci sono il regista Matteo Garrone, a cui è affidata l'apertura cinematografica, le attrici Carolina Crescentini e Giuliana De Sio, l'attore Ninetto Davoli, i registi Paolo Virzì, Francesco Bruni e Daniele Ciprì e la costumista premio Oscar Gabriella Pescucci.

Piazza del Luogo Pio, cuore centrale della kermesse, tra i vari eventi ospiterà il raduno nazionale delle DeLorean, la celebre automobile assemblata da Doc nel film Ritorno al futuro di Robert Zemekis, il concerto dei Sinfonico Honolulu dal titolo 'Tarantino soundtracks' dedicato alle colonne sonore del celebre regista americano e l'omaggio a Maria Callas con Callas@100 in collaborazione con Mascagni festival.

La Fortezza Nuova sarà il luogo deputato per la proposta musicale con i tre concerti principali che vedranno sul palco Nicola Piovani con 'La musica è pericolosa - concertato', il gruppo Compay Segundo per il 25esimo anniversario dei 'Buena vista social club' e i Calibro 35 con il nuovo album 'Nouvelles aventures'. In Fortezza Vecchia, dove troveranno spazio eventi di cinema e teatro, ci saranno, tra gli altri, la Maratona Frusciante, con proiezioni fino all'alba, i Mayor Von Frinzius e una serata a cura del Fi-Pi-Li Horror festival dedicata al rapporto cinema e acqua. Spazio anche alle mostre, con esposizioni all'interno del Museo della città e altre installazioni fotografiche diffuse nel resto del quartiere, e alla programmazione del teatro di strada, anch'essa armonizzata col tema cinema. Il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha spiegato che "l'edizione 2023 di Effetto Venezia sarà un mix di classico e nuovo e il punto di forza saranno proprio i numerosi eventi che animeranno il quartiere più antico della città".



