Torna il Grey Cat Festival, oltre 25 concerti nel segno del jazz

Peter Erskine, George Garzone, Lady Blackbird, Jérôme Casalonga, Hermon Mehari, Glenn Ferris ma anche i grandi nomi del jazz italiano come Paolo Fresu, Luca Aquino, Antonello Salis, Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Karima e Sergio Cammariere. Sono alcuni degli artisti che animeranno la nuova edizione di Grey Cat Festival con più di 25 concerti dal 27 luglio al 20 agosto in 16 luoghi, teatri, piazze, castelli, borghi tra le province di Grosseto, Livorno e Pisa, a partire dal territorio di Follonica (Grosseto).

In cartellone, spiega una nota, anche una nuova residenza internazionale in collaborazione con London Jazz Festival e il Cambridge Jazz Festival ed uno speciale progetto dedicato ad Italo Calvino a Castiglione della Pescaia (Grosseto) ideato da Stefano Cocco Cantini, direttore artistico del festival. "Il festival cresce, dopo due anni difficili per tutto il mondo artistico, il Grey Cat è tornato a volare - sottolinea Stefano 'Cocco' Cantini. Oltre agli straordinari concerti internazionali quest'anno abbiamo inaugurato Around Grey Cat che sta dando 'luce' ai locali più creativi del nostro territorio, inserendoli nel programma ufficiale". Tra gli appuntamenti, il 2 agosto, al Teatro Fonderia Leopolda Paolo Fresu interpreta David Bowie attraverso 30 brani del Duca bianco. Sempre a Follonica, il 4 agosto, un quartetto formidabile per la prima volta in Europa insieme, formato dall'icona del jazz mondiale Peter Erskine con Alan Pasqua al pianoforte, Darek Oles al contrabbasso e George Garzone al sax. Il giorno successivo sarà la volta di Lady Blackbird, una delle nuove voci della scena jazz globale. Il 12 agosto al Chiostro del Castello di Castiglione della Pescaia (Grosseto), un viaggio nelle parole e tra le idee di Italo Calvino con "Senza pietre non c'è arco". Al Forte di San Rocco, il 18 agosto, serata dedicata alla musica di Ennio Morricone con il sassofonista Stefano Di Battista mentre il 19 agosto alla Pescaia Resort, Villa Tolomei di Sticciano Scalo, un evento speciale dedicato ai cento anni dalla nascita di Giorgio Albertazzi con un progetto originale guidato da Stefano Cantini insieme al giovane talento della tromba Hermon Mehari.



