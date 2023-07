Tavola vista mare, guida ristoranti lidi Forte Marmi e non solo

Una guida dedicata ai migliori ristoranti sulla spiaggia di Forte dei Marmi ma non solo. E' 'A tavola vista mare', volume edito in doppia lingua, italiano e inglese, da Gruppo Editoriale, scritto da Davide Paolini, da tutti conosciuto come 'il ga-stronauta' e inventore di importanti manifestazioni tra cui Taste di Firenze, e Gianni Mercatali, uomo di comunicazione e marketing che da sempre frequenta la Versilia, anche attraverso il suo concorso A tavola sulla spiaggia.

Forte dei Marmi, si ricorda, "si è ormai affermata come una delle destinazioni più ambite ed esclusive del turismo internazionale. Pur mantenendo il fascino di un tempo, i beach club di questa perla della Versilia offrono un'ospitalità pied dans l'eau impareggiabile, che passa anche, e talvolta soprattutto, dalla ristorazione, diventata di altissimo livello, comunque sempre legata al territorio e ai suoi prodotti".

Paolini e Mercatali ripercorrono la storia e la nascita di Forte dei Marmi e la sua tradizione culinaria, dalle focacce sulla spiaggia ai primi ristoranti, per poi accompagnare il lettore nei loro indirizzi del gusto sulla costa. Il volume raccoglie una selezione di 36 stabilimenti balneari, tra cui bagni con più di un secolo di vita, ma anche beach club di recente restyling, qualcuno nel segno della tradizione qualcuno con un mood più contemporaneo. Fil rouge che li unisce tutti: il piacere a tavola, grazie a ottimi ristoranti - vista mare - dove assaporare pilastri della gastronomia locale insieme a proposte originali e sorprendenti. La guida svela storia, volti, atmosfera e cucina, in un viaggio con più di 200 immagini realizzate da Andrea Dughetti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA