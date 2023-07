Rapporto ecomafia Legambiente, in Toscana oltre 2mila reati

Sono stati 2.085 i reati ambientali registrati nell'anno solare 2022 in Toscana, più di 5 al giorno, e in crescita rispetto ai 1.967 del 2021: è quanto emerge dal nuovo rapporto Ecomafia 2023, realizzato da Legambiente e presentato oggi a Firenze. In base allo studio la Toscana è settima nella classifica nazionale, superata dalla Lombardia. In regione sono stati effettuati 109.324 controlli, il 6,8 % dei quali hanno rilevato reati. Le persone denunciate sono state 1.614, con 13 arresti e 245 sequestri.

Ciclo del cemento, reati contro la fauna e ciclo dei rifiuti risultano tra le principali filiere interessate dal fenomeno criminale, con una crescita dei reati relativi all'edilizia e un calo di quelli relativi ai rifiuti, dopo le recenti inchieste giudiziarie che hanno evidenziato situazioni di illegalità come quella sul Keu. Tra le province toscane, Livorno è la più colpita (565 reati, 9/o posto in graduatoria nazionale), seguita da Firenze (258) e Lucca (186), mentre chiudono la classifica Prato e Pistoia.

"Dobbiamo vigilare di più", ha affermato Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana. "La cittadinanza toscana - ha proseguito - per fortuna è molto attiva e vigile, denuncia, e dobbiamo continuare ad aiutarla nel perpetuare questo civismo che è insito nella nostra natura. Però dobbiamo aiutare anche il sistema nazionale di protezione ambientale e le forze dell'ordine a svolgere meglio il proprio mestiere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA