Maltempo, in Toscana prorogata allerta per vento e mareggiate

In Toscana "prorogata l'allerta gialla per mareggiate e vento forte fino alle 8 di domani mercoledì 26 luglio su tutta la costa, rischio vento anche su Valle del Reno e Alto Mugello. Forti raffiche di Libeccio in rotazione dalla sera a Ponente e poi a Maestrale con mare molto mosso". Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social.

Sul maltempo che ha interessato la Toscana nel corso della notte e della mattinata Giani sottolinea che "con la sala operativa seguiamo la perturbazione, pronti a intervenire in caso di necessità", "al momento precipitazioni sparse in molte zone ma solo localmente a carattere intenso. Fenomeni più intensi potrebbero registrarsi a breve in alta Lunigiana. Nelle ultime tre ore 1400 fulmini registrati in Toscana. A Sestino (Arezzo) raffiche a 105 km/h, 65 km/h a Castelnuovo Val di Cecina (Pisa)".



