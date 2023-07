'Hyper-space' nel Duomo di Siena per gestire flussi visitatori

Gestire efficacemente gli afflussi e garantire un'esperienza di visita gradevole e sicura all'interno del Duomo di Siena. Con questo obiettivo l'Opera della Metropolitana e l'Università degli studi di Siena hanno realizzato un sistema all'avanguardia per il monitoraggio e il controllo delle presenze all'interno della Cattedrale. Si chiama 'Hyper-space' e, spiega una nota, "utilizza tecnologie avanzate di computer vision, edge computing e deep learning per monitorare in tempo reale il flusso di visitatori in ingresso ed in uscita dal Duomo".

"Il sistema - si legge ancora - è in grado di conteggiare con precisione e affidabilità il numero di persone che entrano e escono da ciascuna area monitorata, fino a 200 persone al minuto, anche in presenza di flussi importanti e non regolamentati. La certificazione, in ogni istante, del numero di visitatori presenti, può essere fondamentale in caso di emergenza o nei contenziosi legati al rispetto delle normative di sicurezza".



