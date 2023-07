Fiamme in magazzino in Darsena a Viareggio, intervento Vvf

Un grosso incendio si è sviluppato nel pomeriggio nel magazzino di una ditta che rifornisce le barche ormeggiate in porto a Viareggio (Lucca).

Nel magazzino, al momento del rogo, non erano presenti i dipendenti che erano usciti. I mezzi all'interno hanno subito danni. Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco che stanno cercando di domare le fiamme ma il vento sta complicando le operazioni di spegnimento. Presenti anche le forze dell'ordine e, per garantire la sicurezza, è stato bloccato l'ingresso in Darsena. L'incendio è in via Virgilio, angolo via dei Pescatori.



