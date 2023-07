Chiusi, mosaico romano esposto dopo mezzo secolo da ritrovamento

Sarà esposto per la prima volta al pubblico, ad oltre mezzo secolo di distanza dal suo ritrovamento, il pannello centrale del mosaico romano risalente al secondo secolo d.C.: ad accoglierlo, dal 29 luglio, il Museo nazionale Etrusco di Chiusi (Siena).

Il mosaico fu rinvenuto nel 1969 dopo la scoperta, durante i lavori di costruzione di una casa, di un consistente tratto di cinta muraria, datato tra il quarto e il terzo secolo a.C., e di una domus romana in via della Violella a Chiusi. Dopo decenni trascorsi in magazzino il mosaico è stato restaurato dall'Opificio delle Pietre dure di Firenze per poter essere oggi poi visibile al pubblico. Il mosaico, nella sua interezza, presenta una dimensione ragguardevole di circa venti metri quadrati e per questo motivo non è stato possibile esporlo integralmente, data la mancanza di spazi di adeguata grandezza.

L'ambiente che lo accoglieva era probabilmente il triclinio, cioè la sala da pranzo, della domus romana della Violella, che nel secondo secolo d.C. fu arricchita con la raffigurazione del dio del vino, come frequentemente avveniva in questi spazi. Il mosaico si presenta composto di due parti: quella che sarà esposta è un riquadro centrale figurato di circa 2 metri per 3, realizzato con tessere bianche e nere e rari inserti di altri materiali (vetro e terracotta), e poi quella relativa un contorno monocromo a tessere verdi disposte irregolarmente e di dimensione maggiore rispetto a quelle del riquadro. Quest'ultimo a sua volta si presenta suddiviso in due: la parte superiore quadrata con ottagono concentrico e motivi geometrici incornicia la raffigurazione di Dioniso che cavalca la pantera, coronato di foglie di vite e con un cembalo poggiato sulla gamba. Gli spazi di risulta lasciati liberi dalla decorazione geometrica sono occupati da quattro panterine che corrono disposte in senso orario attorno all'ottagono centrale. Lo spazio inferiore è occupato da due pantere affrontate davanti ad un cratere centrale, sul bordo della quale si allunga la pantera di destra.





