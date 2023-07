Marchesi Frescobaldi acquisisce Domaine Roy & fils in Oregon

Marchesi Frescobaldi annuncia di aver firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di Domaine Roy & fils, produttore vitivinicolo in Oregon, nel cuore della Willamette Valley: la transazione sarà ufficialmente chiusa entro il mese di luglio.

"A questo punto della nostra espansione abbiamo colto l'opportunità di acquisire la stupenda tenuta Domaine Roy & fils nell'Oregon, una delle migliori regioni al mondo per la coltivazione del Pinot nero. Diventare parte di questa comunità è un sogno che diventa realtà" - afferma Lamberto Frescobaldi, Presidente Marchesi Frescobaldi -. Vorrei ringraziare a nome della famiglia Frescobaldi Marc-Andre' Roy per averci offerto questa opportunità in Oregon per fare quello che sappiamo fare meglio, coltivare bellissimi vigneti, produrre vini e offrire ai nostri clienti prodotti iconici".

Domaine Roy & fils è stata fondata nel 2012 da Marc-Andre' Roy - ch resterà come membro del Cda e azionista di minoranza - con Jared Etzel, continuando il lavoro dei loro padri che fondarono insieme la cantina Beaux Freres nel 1991. Domaine Roy & fils si è immediatamente unita al gruppo di produttori di Pinot Nero e Chardonnay dell'Oregon "molto conosciuti nel mondo - si spiega -. Molte annate prodotte a oggi hanno ricevuto uniformemente grandi riconoscimenti e ottimi punteggi. Con lo sviluppo in piena maturità degli ultimi vigneti impiantati la tenuta si sviluppa su 40 acri in due località e fornisce tutta l'uva necessaria per la produzione di Domaine Roy & fils. I vigneti sono esclusivamente Pinot Noir (35 acri) e Chardonnay (5 acri), coltivati al 100% in biologico e non necessitano irrigazione di soccorso". La tenuta è una struttura composta di due piani, completata nel 2015 e vede la firma di design della Waterleaf Architecture. La cantina utilizza l'effetto di raffreddamento naturale del terreno ed è stata disegnata per una naturale circolazione dell'aria.

Marchesi Frescobaldi nell'acquisizione di Domaine Roy & fils si è avvalsa della collaborazione WithersWorldWide, Domaine Roy & fils dello studio di avvocati Davis, Wrights & Tremaine a Portland.



