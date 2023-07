Empoli: ufficiale Caprile in prestito dal Napoli

L'Empoli ha ufficializzato l'arrivo, con la formula del prestito secco, dal Napoli del portiere Elia Caprile. L'estremo difensore, di proprietà del Bari, è stato ceduto dalla formazione pugliese ai partenopei e quindi girato dal club di De Laurentiis in prestito alla società toscana.

Caprile sta raggiungendo i suoi nuovi compagni, in ritiro in Austria. Potrebbe già esordire nelle due amichevoli internazionali previste in questi giorni durante la permanenza in Tirolo. Caprile, sulla carta, è il sostituto di Guglielmo Vicario, passato qualche settimana fa al Tottenham, sarà il campo a dire se sarà lui il titolare o l'altro portiere Perisan.





