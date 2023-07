Mondiali nuoto:Zazzeri 'nella 4x100 un argento che vale oro'

"Un argento che vale oro dopo i problemi di salute che ho avuto l'anno scorso dopo gli Europei di Roma che mi hanno portato a stare fermo cinque mesi.

Considerando che ho ripreso ad allenarmi solo il 19 gennaio sono felicissimo sia per la medaglia che il tempo personale. Sapevamo che in questo palcoscenico ci saremmo esaltati, e così è stato per noi che oltre ad essere colleghi siamo amici". Così, in una nota diffusa dalla Rari Nantes Florentia, Lorenzo Zazzeri (tesserato Esercito/Rari Nantes Florentia), che insieme a Alessandro Miressi, Manuel Frigo e Thomas Ceccon firma il primo successo del nuoto ai mondiali di Fukuoka, conquistando l'argento nella 4x100 sl in 3'10"49, a un passo dal record italiano (3'10''11, Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo del 26 luglio 2021 a Tokyo).

Zazzeri, si sottolinea, passato con 48"13 a fine gara non nasconde l'emozione per i complimenti ricevuti dal 'Proiettile di Baltimora' Michael Phelps.



