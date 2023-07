In 35mila per i Blur a Lucca, in Italia dopo 10 anni

Grande festa a Lucca per i Blur che, a meno di sei mesi dalla reunion, sono saliti sul palco del Summer Festival per la loro unica data italiana, dopo dieci anni di assenza dal Bel paese. In 35mila gli spettatori, dopo ore di attesa sotto il sole, ad assistere il 22 luglio allo show della band britannica, arrivato proprio all'indomani dell'uscita del loro nuovo disco 'The ballad of Darren' per il quale i fan hanno dovuto attendere otto lunghi anni. E per ascoltarlo interamente dovranno aspettare ancora qualche giorno: i Blur hanno già annunciato una live streaming per martedì prossimo, alle 22 italiane. Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree hanno scelto come unica data proprio Lucca, dove il frontman Damon si è già esibito due volte: prima nel 2018 con i Gorillaz e poi con The Good the Bad and the Queen nel 2019. Per lui è stato un po' come tornare a casa e lo dimostra la tranquillità con cui in mattinata si è concesso una passeggiata in centro, tra l'entusiasmo dei fan. Quello dei Blur è stato il primo evento di questa edizione del Lucca Summer Festival sugli spalti delle Mura, luogo che, dopo i mitici Rolling Stones nel 2017, ospita ogni anno i concerti più partecipati.



