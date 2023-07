Fiamme in condominio a Firenze, in due soccorsi dai sanitari

Intervento stamani alle 4:50 dei vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest e dalla sede centrale del capoluogo toscano per un violento incendio in un condominio in via Baccio Bandinelli a Firenze. Da quanto spiegato dai soccorritori le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al secondo piano dello stabile, propagandosi poi velocemente a una seconda abitazione del palazzo. Due, si spiega le persone soccorse dai sanitari inviati dal 118: una, trasportata in ospedale, per aver accusato un malore mentre si trovava fuori dallo stabie, un'altra, una donna, perchè rimasta ustionata a una mano.

I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e due autoscale e 2 autobotti, spengendo l'incendio da due fronti: da via Baccio Bandinelli e da via dei Vanni. Sul posto il funzionario per la verifica dei danni agli appartamenti.

Proseguono le operazioni di raffreddamento e di bonifica.





