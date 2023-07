Sculture di Giannelli negli Horti Leonini di S.Quirico d'Orcia

Inaugurata la 52/a edizione di Forme nel verde, la rassegna d'arte contemporanea, del Comune di San Quirico d'Orcia (Siena): quest'anno protagonista è 'Arbitrium', personale di Emanuele Giannelli - in programma fino al 5 novembre -, con la presentazione in piazza della Libertà e taglio del nastro agli Horti Leonini, sotto la direzione artistica di Carlo Pizzichini. Proprio il giardino cinquecentesco rappresenta la sede principale della rassegna ideata nel 1971 da Mario Guidotti, ma le opere di Giannelli sono installate nei luoghi più suggestivi del centro storico di San Quirico: Palazzo Chigi, piazza della Libertà, piazza Chigi, fino alla piazza vasca termale di Bagno Vignoni.

"Un artista dedito in particolare allo studio della figura umana - sottolinea il sindaco di San Quirico d'Orcia, Danilo Maramai -. Molte sue opere sono state allestite precedentemente nel centro storico di Siena ed ora trasmigrano negli storici luoghi espositivi di San Quirico d'Orcia: i cinquecenteschi Horti Leonini, Palazzo Chigi Zondadari, Piazza della Libertà, Piazza Chigi, Bagno Vignoni. Possiamo quindi definire le sculture di Emanuele Giannelli pellegrine in terra di Siena secondo l'antico legame tra città e campagna, come ci ispira l'allegoria del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti nel Palazzo Pubblico di Siena.- "Tra le sculture monumentali dell'artista avrebbe dovuto primeggiare 'Mr. Arbitrium' - aggiunge Maramai - una scultura di oltre cinque metri di altezza nell'azione di spingere, o sostenere, uno storico edificio. La scultura è stata invece richiesta a Leopoli in Ucraina, come simbolo di pace a sostegno degli artisti e della cultura del paese. Ci fa molto piacere questo legame che accomuna la mostra di Forme nel Verde al simbolico segno di protezione verso un paese sconvolto da uno sciagurato evento bellico".

"Forme nel Verde - afferma Carlo Pizzichini, direttore artistico della rassegna - mette quest'anno al centro della sua tematica 'l'uomo' moderno e forse futuro, che Giannelli propone, in rapporto proprio con i suoi ambienti, con i suoi spazi di vita, ma anche con la sua coscienza, i suoi vizi, virtù o debolezze".



