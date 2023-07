Rissa in piazza a Firenze, emessi 6 Daspo urbano

Sei provvedimenti di Daspo urbano della durata di due anni ognuno sono stati emessi dal questore di Firenze Maurizio Auriemma nei confronti di altrettanti uomini riconducibili alla rissa coi coltelli tra stranieri avvenuta la sera di venerdì 14 luglio nei pressi della Stazione Santa Maria Novella e nella quale due persone rimasero ferite.

Il questore ha emesso, si spiega in una nota, sei provvedimenti con i quali è stato vietato ad altrettante persone di accedere agli esercizi pubblici di somministrazione bevande e di intrattenimento tra Piazza Stazione, via Alamanni e Largo Alinari, nonché nelle immediate vicinanze per la durata di due anni. Si tratta di 44enne, un 36enne,un 33enne e un 26enne della Costa d'Avorio, di un 33enne del Mali e di un 36enne del Marocco. Per quanto riguarda l'area della Stazione Santa Maria Novella, le criticità registrate in prossimità di quella zona, grazie anche al contributo svolto dalla polizia ferroviaria nell'ambito dei servizi Alto Impatto, spiegano ancora dalla questura, sono oggetto di costante attenzione da parte delle forze di polizia e coinvolgono anche l'attività della divisione anticrimine della questura di Firenze, grazie alla quale il questore ha emesso sei provvedimenti.



