Orchestra di 80 altoparlanti arriva al Chigiana Festival

Il Chigiana international festival apre le porte alle nuove dimensioni del suono elettronico ed a Siena arriva da Parigi l'Acousmonium, l'orchestra di 80 altoparlanti di diverse dimensioni e tipologie.

Tre i concerti in programma realizzati dal Grm di Parigi lunedì 24, martedì 25, mercoledì 26 luglio 2023, alle ore 21.15, nella Chiesa di Sant'Agostino. La residenza a Siena del Grm si inserisce nel contesto della Summer Academy della Chigiana, in collaborazione con il corso di Live Electronics-Sound & Music Computing, tenuto da Alvise Vidolin con Nicola Bernardini e la collaborazione di Julian Scorsato. I tre concerti sono realizzati in coproduzione con l'Ina-Grm, in collaborazione con l'Institut Français Italia. L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio dell'Ambasciata di Francia in Italia.

La diffusione sonora delle composizioni in programma nei tre concerti è affidata curata dall'Équipe-Grm, proveniente da Parigi e composta da François J. Bonnet (direttore del suono), Jules Négrier, Emmanuel Richier, Philippe Dao, Renaud Bajeux.

L'Équipe-Grm terrà anche tre giorni di workshop alla Chigiana, dedicati alle tecniche di elaborazione e diffusione del suono in tempo reale, nel quadro del corso di alto perfezionamento in Live Electronics-Sound & Music Computing. Le opere che verranno eseguite sono state per la grande maggioranza realizzate negli studi di produzione del Grm e spaziano dagli anni 70', con i grandi pionieri che per primi hanno esplorato il suono elettronico e le nuove forme di drammaturgia sonora nello spazio, ai nostri giorni.



