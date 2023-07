Clima, ambiente e sostenibilità vincono al Premio Demetra

I cambiamenti climatici, il 'peso' della moda sull'ambiente, la sostenibilità spiegata ai ragazzi: ha vinto l'attualità alla terza edizione del Premio letterario Demetra, il riconoscimento dedicato a autori e editori indipendenti che mettono al centro delle loro opere le tematiche ambientali, realizzato da Comieco e Elba Book Festival Con ben 53 opere candidate, durante la cerimonia di chiusura, avvenuta nel corso della nona edizione di Elba Book, la giuria ha assegnato per la categoria narrativa il primo posto a Mauro Garofalo con L'ultima foresta (Aboca). Per la saggistica primo classificato Sandro Orlando con Groenlandia. Viaggio intorno all'isola che scompare (La Terza). Per la categoria saggistica straniera tradotta in italiano ha vinto Maxine Bédat con Il lato oscuro della moda (Post editori). Prima classificata nella categoria libri per ragazzi Silvia Moroni con Parla Sostenibile (Slow Food). La giuria ha inoltre conferito due premi speciali a Massimo Donà, in concorso nella categoria saggistica con Filosofia della carta (Casa Editrice: Baldini + Castoldi) e a Gianfranco Bologna autore di Noi siamo Natura (Edizioni Ambiente): entrambi si sono aggiudicati un'opera artistica di Elena Marengoni. Infine, sono state assegnate due menzioni speciali a Sara Filippi Plotegher con Pompodoreide (Mesogea) in concorso nella categoria libri per ragazzi e a Zep con The End (Comicout).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA