Tano Pisano espone i suoi 'meccani' a Firenze

L'albero Davanzati, creato per la mostra allestita nel 2013 nell'omonimo palazzo trecentesco di Firenze e la bicicletta di Marco Pantani, entrambi realizzati con il 'meccano', il gioco di costruzione per la realizzazione di modellini meccanici. Sono due delle trenta opere della mostra temporanea di Tano Pisano dal titolo 'Meccano'. L'esposizione si inaugura domani nella sala d'Arme di Palazzo Vecchio, a Firenze, e propone, oltre ai modelli meccanici, anche disegni, pitture e sculture che raccontano la continua ricerca artistica di Pisano.

In mostra anche il grande murale di plexiglass che nel 2021 fu realizzato per le due arcate cieche a destra e sinistra del portone di ingresso dell'ex-chiesa di Sant'Agostino a Pietrasanta (Lucca). Si tratta di un'installazione che diventa una sorta di 'meccano pittorico', una griglia in legno dipinto con alcuni dei colori primari tipici delle forme geometriche di Mondrian, su cui vengono ancorati pannelli in plexiglas dipinti dall'artista. Nel percorso espositivo ci sono poi una quindicina tra pitture e disegni realizzati con varie tecniche sia su carta, sia su tela, tre teste di bronzo e due sculture in legno e ferro. "Il Meccano - spiega l'artista - l'ho scelto perché è come un gioco. Per tornare a giocare in questo sorta di spazio poetico nella testa della gente, per dare una certa gioia, una certa voglia di pensiero e di infantilità".



