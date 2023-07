Operaio cade nel vano ascensore nel Pistoiese, ferito

Un operaio di 43 anni, durante i lavori di manutenzione di un edificio nel comune di San Marcello Piteglio (Pistoia), nel pomeriggio di oggi è precipitato nel vano ascensore da un'altezza di circa 7-8 metri. Il 43enne è stato recuperato dal personale dei vigili del fuoco con tecniche speleo-alpinistiche ed è poi stato poi consegnato al personale sanitario inviato dal 118. Sul posto anche l'elisoccorso Pegaso, che ha trasportato l'infortunato, in codice giallo, al Cto di Careggi.

Intervenuti anche i carabinieri e personale della medicina del lavoro. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte del personale prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, giunto sul luogo dell'incidente.



