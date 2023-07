Lajatico diventa museo a cielo aperto

E' intitolata Together l'opera dello spoletino David Pompili; un murale dedicato a tutti gli artisti che negli ultimi anni hanno omaggiato con la loro presenza il Teatro del Silenzio, anfiteatro naturale di Lajatico, eretto per volontà di Andrea Bocelli originario di quella zona.

Nell'ambito della rassegna ArtInsolite, che anticipa gli eventi al Teatro del Silenzio 2023, Pompili ha realizzato un'opera di 16 metri per 11 sul Palazzo di Via Garibaldi, che diventa fulcro di un progetto che vuole trasformare il piccolo centro dell'entroterra Volterrano in un museo a cielo aperto. Pompili sulla facciata dell'edificio ha raffigurato Carla Fracci, Laura Pausini, Roberto Bolle, Renato Zero, Zucchero Fornaciari, Andrea Bocelli, Luca Tommassini e Lindsey Kemp.

ll Teatro del Silenzio di Lajatico è un teatro naturale, costituito da un laghetto, una volta utilizzato dagli agricoltori come abbeveratoio per gli animali, al centro una scultura monumentale contemporanea, diversa ogni volta, scelta in base al tema dell'edizione. Il tutto è circondato da un fondale di blocchi di travertino toscano che ricorda un megalite del Neolitico. Un progetto di eco-architettura e Land art in sintonia con l'ambiente. Al termine degli eventi, ogni anno, viene ripristinato lo stato naturale, e il sito torna ad essere un luogo di meditazione e riposo dell'anima.



