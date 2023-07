Empoli in ritiro in Austria, previste due amichevoli

Dopo la prima fase di ritiro ad Empoli, iniziata da due settimane, il precampionato della squadra di Paolo Zanetti proseguirà in Austria dove la squadra ha in programma due gare amichevoli internazionali. Intanto per gli azzurri, dopo il test di ieri contro il Certaldo, oggi giorno di riposo.

Da domenica 23 e fino a sabato 29 luglio i toscani si alleneranno in Austria, a Bad Häring. Lavoreranno allo SportPlatz, principale impianto sportivo di Bad Haring.

Mercoledì 26 luglio, alle ore 18, all'Svk-Arena di Kirchbichl, è previsto il test contro i tedeschi del Fussballclub Heidenheim 1846, neopromossi in Bundesliga mentre sabato 29, alle ore 14, alla Kufstein Arena di Kufstein, si terrà la gara contro il Lille Olympique Sporting Club, formazione francese che giocherà la prossima edizione della Conference League.

Già stabilita invece l'amichevole di sabato 5 agosto alle 15.30 all'Europa-Park Stadion contro il Friburgo, squadra di Bundesliga. L'Empoli raggiungerà Friburgo direttamente dalla Toscana, dopo essere rientrato dal ritiro austriaco.



