Camion a fuoco in A1, 6 km coda in nord tra Arezzo e Valdarno

L'incendio di un camion stamani in carreggiata nord sull'A1, nel tratto aretino, ha determinato ripercussioni per il traffico ma nessun ferito: 6 i chilometri di coda segnalati alle 9:47 da Aspi nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno. A chi viaggia in direzione di Firenze, Autostrade consiglia di uscire ad Arezzo, facendo rientro a Valdarno dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per le lunghe percorrenze da Roma verso Bologna si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere la SS326 Raccordo Siena-Bettolle in direzione di Siena e di fare rientro in autostrada da Firenze Impruneta.

Sul luogo dell'evento intervenuti con il personale di Aspi, la Polizia stradale, i Vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Al momento dell'intervento dei pompieri il camion, che no trasportava merce, era fermo nella corsia di emergenza dell'A1.



