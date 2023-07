Auto contro albero nel Senese, un morto

Incidente mortale a Montepulciano (Siena): secondo quanto appreso un uomo di 60 anni è morto dopo che l'auto sulla quale viaggiava è finita contro un albero in via del Lago a Montepulciano (Siena) Sul posto è intervento il 118 dell'Asl Tse, attivato alle 16.44 ma, una volta giunti in loco, i sanitari dell'automedica di Nottola hanno constatato il decesso del 60enne. Attivati anche l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Chianciano Terme e il Pegaso 2, poi rientrati.



